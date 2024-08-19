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İsrail 318 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 139'a yükseldi

İsrail'in 318 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 40 bin 139'a çıktı. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda ise 40 Filistinli öldü, 134 Filistinli yaralandı.

Dünya
  • 19.08.2024 13:08
  • Giriş: 19.08.2024 13:08
  • Güncelleme: 19.08.2024 13:15
Kaynak: AA
İsrail 318 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 139'a yükseldi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 139'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 318 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 139'a, yaralı sayısının da 92 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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