İsrail, 334 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 861’e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldi.
Kaynak: İHA
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 334 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de can kaybının 40 bin 861’e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldiği kaydedildi.