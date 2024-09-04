İsrail, 334 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 861’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 334 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de can kaybının 40 bin 861’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldiği kaydedildi.