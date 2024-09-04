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İsrail, 334 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 861’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldi.

Dünya
  • 04.09.2024 13:54
  • Giriş: 04.09.2024 13:54
  • Güncelleme: 04.09.2024 13:58
Kaynak: İHA
İsrail, 334 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 861’e yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 334 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de can kaybının 40 bin 861’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldiği kaydedildi.

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