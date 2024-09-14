İsrail 343 gündür katlediyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 182’ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 182’ye yükseldi.
Kaynak: İHA
İsrail güçlerinin Gazze'de 341 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 182’ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 182’ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280’e yükseldiği kaydedildi.