İsrail 343 gündür katlediyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 182’ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze'de 341 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 182’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 182’ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280’e yükseldiği kaydedildi.