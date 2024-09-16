İsrail 346 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 41 bin 226’ya yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına 346 gündür devam ediyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 226’ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 100 bine dayandı.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 226’ya, yaralıların sayısının 95 bin 413’e yükseldiği kaydedildi.