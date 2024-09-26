İsrail 356 gündür vuruyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 356 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı / AA

24 SAATTE 4 KATLİAM

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 534'e, yaralı sayısının da 96 bin 92'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.