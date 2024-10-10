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İsrail 370 gündür vuruyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e yükseldi

İsrail'in 370 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldü, 166 Filistinli yaralandı.

Dünya
  • 10.10.2024 13:50
  • Giriş: 10.10.2024 13:50
  • Güncelleme: 10.10.2024 13:57
İsrail 370 gündür vuruyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e yükseldi
Fotoğraf: Depophotos

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 42 bin 65'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 370 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

97 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 166 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 65'e, yaralı sayısının 97 bin 886'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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