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İsrail 373 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 42 bin 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 98 bin 464 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Dünya
  • 13.10.2024 17:08
  • Giriş: 13.10.2024 17:08
  • Güncelleme: 13.10.2024 17:11
Kaynak: DHA
İsrail 373 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail'in 373 gündür Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 227'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 227’ye, yaralı sayısının 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

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