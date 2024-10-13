İsrail 373 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye yükseldi

İsrail'in 373 gündür Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 227'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 227’ye, yaralı sayısının 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.