İsrail 403 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 665’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 403 gündür devam ediyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 147 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 665’e, yaralı sayısının ise 103 bin 76’ya yükseldiği bildirildi.

GAZZE’DE 4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dört askerin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarında ölen asker sayısı 375’e yükseldi.