İsrail 415 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 415 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardımanda çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce sivil katlediliyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 35 Filistinli hayatını kaybederken, 94 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği aktarıldı.