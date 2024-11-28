İsrail 419 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 330’a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 419 gündür devam ediyor.

Bölgede soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 53 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 330’a, yaralı sayısının da 104 bin 933’e yükseldiği belirtildi.