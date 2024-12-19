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İsrail 440 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 45 bin 129’a yükseldi

İsrail’in 440 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 129’a yükseldi.

Dünya
  • 19.12.2024 14:58
  • Giriş: 19.12.2024 14:58
  • Güncelleme: 19.12.2024 15:08
Kaynak: İHA
İsrail 440 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 45 bin 129’a yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği yoğun saldırılar 440 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 129’a, yaralı sayısının da 107 bin 338’e yükseldiği açıklandı.

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