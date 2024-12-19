İsrail 440 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 45 bin 129’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği yoğun saldırılar 440 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 129’a, yaralı sayısının da 107 bin 338’e yükseldiği açıklandı.