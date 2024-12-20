İsrail 441 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 45 bin 206’ya yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği yoğun saldırılar 441 gündür devam ediyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 206’ya yaralı sayısının da 107 bin 512’ye yükseldiği bildirildi.