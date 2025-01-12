İsrail 463 gündür saldırıyor: Gazze'de ölü sayısı 46 bin 537'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği duyuruldu.
Kaynak: DHA
İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 537'ye yükseldi.
Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği belirtildi.