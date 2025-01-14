İsrail 466 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 281 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail’in 466 gündür devam eden saldırılarında ise toplam can kaybının 46 bin 645’e, yaralı sayısının da 110 bin 12’ye yükseldiği açıklandı.