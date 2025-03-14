İsrail, 47 gündür Tulkerim kentine saldırıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 47 gündür devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, kente ve mülteci kamplarına askeri takviyeler gönderdi.

İsrail ordusu, kentteki saldırıları kapsamında Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenliyor ve onları zorla yerinden ediyor.

GERÇEK MERMİ VE SES BOMBALARI KULLANILIYOR

Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra 34 gündür saldırı ve baskınların sürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'nın sokaklarında İsrail askeri birlikleri konuşlandırıldı.

İsrail askerleri, kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları kullanıyor. Patlama seslerinin duyulduğu mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) yoğun şekilde uçuyor.

İsaril askerleri ayrıca, Tulkerim'deki bazı önemli yerler ve girişlere mobil askeri kontrol noktaları da kurdu. askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.