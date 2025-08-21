İsrail 673 sporcuyu katletti: Susanlar suça ortak

Spor Servisi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve sistematik saldırılarda bugüne kadar 673 sporcu hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda federasyona bağlı 324 sporcu yaşamını yitirdi.

SON KURBAN: ŞALAN

Farklı spor dallarından sporcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail ordusunun bölgeye saldırılarında 184’ü tamamen, 80’i kısmen olmak üzere 264 spor tesisi yıkıldı. Filistinli eski ulusal basketbolcu Muhammed Şalan yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus’ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan’a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit edildi" ifadelerine yer verildi. Şalan’ın, böbrek yetmezliği bulunan sepsis hastası kızı Meryem için ilaç aradığı ve sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Filistin futbolunun efsane isimlerinden Süleyman el-Ubeyd de sivillere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Soykırımcı İsrail’e karşı uluslararası spor organizasyonları hiçbir yaptırım uygulamadı.