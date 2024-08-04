İsrail, 7 Ekim'den ağustos ayına kadar yaklaşık 10 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail cezaevlerinde, 7 Ekim 2023'ten ağustosun başına kadar 250'si çocuk, 86'sı kadın yaklaşık 10 bin Filistinlinin tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Ağustos 2024'ün başına kadar İsrail cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu sayısının yaklaşık 9 bin 900 olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerden 3 bin 432'sinin idari tutuklu, 250'sinin çocuk, 86'sının da kadın olduğu aktarılan raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarda 1584 Filistinlinin esir alındığı bilgisine yer verilerek, bu rakamın Gazze'den alıkonularak İsrail ordusunun yönettiği kamplarda bulunanları içermediği ifade edildi.