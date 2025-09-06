İsrail, 700 gündür Gazze'ye saldırıyor: Kayıp ve ölü sayısı 73 bini geçti

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ablukası ve 700 gündür sürdürdüğü saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalanlar dahil 73 bin 731 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sessizlik ve suç ortaklığında Gazze'de soykırım ve etnik temizlik suçlarını 700 gündür sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 700 gündür 2,4 milyondan fazla sivili hedef almayı sürdürdüğü vurgulandı.

YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI İŞGAL EDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ınını yıktığı, 68 milyar dolarlık maddi zarara yol açtığı ve Gazze'nin yüzde 80'inden fazlasını işgal edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, bu dönemde 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500'ü kadın olmak üzere 73 bin 731 Filistinlinin ölümüne ve kaybolmasına yol açan kanlı katliamlar yaptı" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırılarıyla tüm fertlerini öldürdüğü 2 bin 700 ailenin nüfus kaydından silindiği, 1670 sağlık çalışanı, 248 gazeteci, 139 sivil savunma personeli ve 173 belediye çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

UZUV KAYBI, FELÇ VE KÖRLÜK

Gazze'de İsrail saldırılarında binlercesi uzuv kaybı, felç ve körlük olmak üzere 162 binden fazla kişinin yaralandığına dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin halkına karşı sistematik bir zorla yerinden etme suçu işlediği belirtilen açıklamada, Filistinlilerin evlerine dönmesinin engellendiği, önemli tesislerin hedef alındığı kaydedildi.

Bu durumun Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsünün açık bir ihlali olduğu ve uluslararası alanda hesap sorulması gereken "savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç" teşkil ettiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de 38 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumunu tamamen yıktığı, binlerce kuruma ağır hasar verdiği ve sivil halka karşı sıkı abluka altında "sistematik aç bırakma politikası" uyguladığı belirtildi.

Gazze'ye insani yardım girişinin İsrail tarafından engellendiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in açlık sınırında olan bir milyondan fazlası çocuk olmak üzere 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden bir insani felakete yol açtığına dikkati çekildi.

GAZZE'DE İŞLENEN SUÇLARDAN SORUMLU

İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail'in yanı sıra ABD ve destekçi ülkeler, Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutuldu.

Arap ve İslam ülkelerine, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak, ablukayı sona erdirmek, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak ve İsrail liderlerini uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak hesap vermesi için "acil, ciddi ve etkili adımlar atma" çağrısı yapıldı.