İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliğini (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı.

Saar, resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da mevkidaşı Petr Macinka ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran'da molla rejiminin, Avrupa için de ciddi bir tehdit olacağını iddia eden Saar, "Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum, bu anın gereğini yerine getirin. İran halkının çağrısına cevap verin. Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' olarak tanımlayın" ifadelerini kullandı.