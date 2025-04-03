İsrail, ABD’ye tüm vergileri kaldıracak

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İsrail, en büyük ticaret ortağı ABD’den gelen ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini kaldıracağını duyurdu.

ABD’den ithal edilen ürünlere ilişkin vergi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım kategorilerindeki sınırlı sayıda ürünle başlayacağı ve daha sonra tüm ürünlerde uygulanacağı belirtilen açıklamada, gıda ve tarım ürünlerinde gümrük vergisinin kaldırılmasının İsrail halkının yaşam maliyetini düşüreceği öne sürüldü.

İsrail, ABD ile 1985’te imzalanan serbest ticaret anlaşması nedeniyle söz konusu ülkeden ithal edilen malların büyük bir bölümüne (yaklaşık yüzde 99) gümrük vergisi uyguluyordu.