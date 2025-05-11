İsrail ablukası altındaki Gazze'de açlık krizi derinleşiyor

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, gıda krizi giderek derinleşiyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere, yemek dağıtımı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail'in yardım erişimini engellemesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki son gıda stoklarının da tükendiğini ve aşevlerinin de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde daha önce görülmemiş bir açlık yaşandığını bildirmişti.

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.