İsrail, Al Mayadeen kanalının ülke içindeki yayınını tekrar yasakladı

İsrail’de Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli "Al Mayadeen" televizyon kanalının yayınlarının tekrar engellenmesine ilişkin teklifin hükümet tarafından onaylandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının yayınlarının ülke içinde tekrar engellenmesine ve kanalın ekipmanlarına el koymak için verilen teklif hükümet tarafından kabul edildi.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kanalın yayınlarının durdurulması teklifinin “yaklaşık iki hafta önce gazeteci kılığında terörist temsilcilerin yeniden ortaya çıkmasından” sonra geldiği belirtildi.

Açıklamada, Al Mayadeen muhabirinin Mecdel Şems beldesine yönelik 27 Temmuz’daki saldırıdan bir gün sonra bölgeden yayın yapmasına atıfta bulunuldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, geçen kasım ayında İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin Al Mayadeen medya ağına karşı kalıcı önlemler alınmasına ilişkin talimat yayınlanması önerisi üzerine kanalın ülke içindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.