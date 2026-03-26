İsrail: Ali Rıza Tengsiri öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldüğünü iddia etti. İranlı yetkililer ise Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

  • 26.03.2026 14:34
Kaynak: AA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralarında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai'nin de bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'deki komuta merkezinde durum değerlendirmesi yaptı.

Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü söyleyerek, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

İranlı yetkililer, Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

