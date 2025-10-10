İsrail alıkoymuştu: Özgürlük Filosu aktivistleri İstanbul'a ulaştı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, İstanbul'a geldi.

Aktivistlerin tahliyesi için Ürdün'den özel seferle havalanan uçak, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Apronda, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.