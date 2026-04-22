İsrail anlaşmasını askıya al çağrısı

Dış Haberler

İsrail savaş mekanizması Lübnan ve Gazze’de saldırılarını sürdürürken İspanya, Slovenya ve İrlanda, AB’yi bu ülke ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alma çağrısı yaptı.

Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Slovenya ve İrlanda ile birlikte, İsrail anlaşmasının askıya alınmasının görüşülmesini resmi olarak talep ettiklerini söyledi.

İspanyol Bakan, “Her Avrupa ülkesinin, Uluslararası Adalet Divanı ve BM’nin insan hakları ve uluslararası hukukun savunulması konusunda söylediklerini desteklemesini bekliyorum. Aksi takdirde bu, Avrupa Birliği için bir yenilgi olur” diye ekledi.

KALLAS’A MEKTUP

Geçen hafta AB dışişleri sorumlusu Kaja Kallas’a gönderilen ortak mektupta İsrail’e rotasını değiştirmesi yönünde yapılan tekrarlı çağrıların görmezden gelindiğini belirtildi. Filistinlilere idam cezası öngören İsrail yasa tasarısına dikkat çekildi. Bu durum Filistinlilerin maruz kaldığı “sistematik zulüm, baskı, şiddet ve ayrımcılığın” bir başka adımı olarak nitelendirildi.

Ayrıca Gazze’deki insani krize de değinilerek, ateşkes anlaşmasının sürekli ihlal edilmesi ve bölgeye ulaşan yardımın yetersizliği nedeniyle oradaki koşulların “dayanılmaz” olduğu belirtildi. Mektupta, işgal altındaki Batı Şeria’da şiddetin de tırmandığı, yerleşimcilerin tamamen cezasız bir şekilde hareket ettiği ve devam eden İsrail askeri operasyonlarının da sivil ölümlerine yol açtığı uyarısında bulunuldu.

İsrail güçleri bul dozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Tarkumiye beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinlilere ait iki katlı bir evi yıktı.

KENARDA DURAMAYIZ

Bakanlar, “Avrupa Birliği artık kenarda kalamaz” diye yazarak “cesur ve acil adımlar” atılması çağrısında bulundular. Daha önceki bir AB incelemesinde İsrail’in bu yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiğini belirten bakanlar, o zamandan bu yana durumun daha da kötüleştiğini eklediler. Ağustos ayında Slovenya, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını yasaklayarak bu adımı atan ilk Avrupa ülkelerinden biri olmuştu. İspanya da ilerleyen aylarında, yasadışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı yasaklayan bir kararname çıkardı. Üç ülke de mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni resmen tanıdı; bu adım, iki devletli bir çözüm için baskıyı artırmayı amaçlayan koordineli bir diplomatik hamle olarak geniş çapta değerlendirildi. İsrail ordusunun geçici ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan’da yürürlüğe girmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardıman ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.