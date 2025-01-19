İsrail asıllı şarkıcı Linet'in konseri iptal edildi

İsrail asıllı şarkıcı Linet Menaşi’nin Ankara’da bir mekanda vereceği konser Valilik tarafından iptal edildi.

Menaşi’nin 17 Ocak’taki konserinin iptal edilme gerekçesinin Hamas’a yönelik paylaşımı olduğu iddia edildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre Linet Menaşi’nin “Hamas katildir” paylaşımına gelen tepkileri gerekçe gösteren Ankara Valiliği konseri iptal etti.

Konuya ilişkin şarkıcı herhangi bir açıklama yapmadı.

Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, Türkiye’deki ilk albümünü 1995 yılında yapmıştı.