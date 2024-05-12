İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir Filistinli genci öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Samir Nasır Rummane (27) Rifidya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Rummane, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baskın sırasında bölgede bulunan Filistin Kızılayı ekipleri de sırtından gerçek mermiyle yaralanan 16 yaşındaki kişiye müdahalede bulundu.