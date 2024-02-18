İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlinin 19 yaşındaki Nebil Amir olduğu belirtildi.

Saldırıda yaralanan iki Filistinlinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 396’ya yükseldi.