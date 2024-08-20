İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan baskın ve gözaltılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Baskın sırasında, İsrail güçlerinin, gözaltına alınan Filistinlilerin ve ailelerinin evlerine zarar verdiği aktarıldı.