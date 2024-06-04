İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli genç öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Tulkerem Mülteci Kampı’nda yaşayan Abdulfettah Salahaddin Cebere ile Ahmed Mustafa Receb adlı Filistinli gençler İsrail askerlerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 527'ye yükseldi.