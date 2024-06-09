İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte biri çocuk 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Tulkerim, Ramallah, Kalkilya ve Eriha kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu biri kadın, biri çocuk 22 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin gözaltılar sırasında Filistinlilere karşı şiddet uyguladığı ve evlerini tahrip ettiği belirtildi.