İsrail askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 655'e yükseldiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Nablus, Cenin, Tulkerim ve Ramallah kentleri ile Kudüs'te en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, bu sabah Beytullahim kenti yakınlarındaki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

ESİR TAKASINDA SERBEST BIRAKILAN BİR KİŞİ DE GÖZALTINDA

Aralarında İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da varılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Ravza Ebu Acemiye'nin bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, baskın sırasında arama yaptığı evlerde eşyalara da zarar verdi.

Ebu Acemiye ile birlikte esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 655'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.