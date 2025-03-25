İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırılarını artıran İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gözaltı ve baskınlarını yoğunlaştırmaya devam ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.