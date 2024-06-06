İsrail askerleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı. Bunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek gözaltı sayısı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte Batı Şeria'nın Kalkilya başta olmak üzere Ramallah, Nablus, El Halil kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu ikisi kadın 60 Filistinli gözaltına alındı.

7 EKİM'DEN BU YANA 9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, dün akşam ve sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının, yılbaşından bu yana kaydedilen günlük en yüksek gözaltı sayısı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.