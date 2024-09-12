İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay ekipleri, Tubas kenti yakınlarındaki Tammun beldesinde kalçasından ağır yaralanan bir çocuk ile ayağından vurulan bir kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Tammun beldesine baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına alan İsrail askerleri ile duruma tepki gösteren Filistinli gençler arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri, Filistinli gençlere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullandı.

Olay yerine bir İsrail helikopterinin iniş yaptığı aktarılırken söz konusu helikopterin iniş nedenine ilişkin ise bilgi alınamadı.

- Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Yatma köyünde Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi

AA muhabirine konuşan Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Snober, Yatma ve çevresindeki Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, Yatma köyünde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını, bir aracı ve hurda toplama merkezini ateşe verip kaçtığını söyledi.

Bazı zeytin ağaçları ile araçta yangın çıktığını belirten Snober, köy sakinleri ile sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü aktardı.