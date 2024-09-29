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İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 11:20
  • Giriş: 29.09.2024 11:20
  • Güncelleme: 29.09.2024 11:20
Kaynak: AA
İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tubas Devlet Hastanesine ulaşan bir yaralının göğsünden vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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