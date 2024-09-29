İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tubas Devlet Hastanesine ulaşan bir yaralının göğsünden vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.