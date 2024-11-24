İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinden bu yana El Halil, Cenin, Nablus, Tulkerim, Eriha kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.