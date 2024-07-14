İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Cenin ve Eriha kentleri ile Kudüs'te biri kadın en az 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 655'e yükseldiği belirtildi.