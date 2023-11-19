İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Beytüllahim kentlerine İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajası WAFA'ya göre, Beytüllahim kentininin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın sırasında yine İsrail askerlerinin ateşi sonucu başından yaralanan Ömer el-Lahham (20) adlı genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun baskınına direniş gösteren bölgedeki gençlerle çıkan çatışmalarda yaralanan Lahham'ın tedavisi için olay yerine gelen ambulansın müdahalesine İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, İsam el-Fayid (46) adlı Filistinli engelli bir kişinin de Cenin kenti girişinde İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirtti.