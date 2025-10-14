İsrail askerleri, Batı Şeria'da serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenledi!

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde dün serbest bırakılan bazı esirlerin evlerine baskın düzenlediği ve 1 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampına baskın düzenledi.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİNE İZİN YOK!

Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösterisi yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.

Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca, Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.