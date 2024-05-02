İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1 kişiyi yaraladı, 15 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1 kişiyi yaraladı, biri çocuk 15 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün geceden bu yana en az 15 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 550'ye yükseldi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da İsrail güçlerinin gece düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale eden askerler 1 Filistinliyi ayağından yaraladı, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu ifade edildi.