İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar yapmayı sürdürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerine askeri araçlarda baskınlar düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Nablus kentini 24. Caddesi'nde bir apartmana baskın yaptı.

Nablus'un Duma köyü ve Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Yine işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, çevredeki sivil yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Askeri birliklerin eşliğinde gelen buldozerler ve hafriyat makineleri, Cenin'deki Sikke Caddesi boyunca altyapıya zarar verirken çevrede büyük tahribata yol açtı.