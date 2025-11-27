İsrail askerleri, ellerini havaya kaldırarak dışarıya çıkan 2 Filistinliyi infaz etti!

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

Kuşatmanın olduğu alanda 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail askerlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin ellerini havaya kaldırarak çıktığı ve silahsız oldukları görülüyor.

EVE GERİ GİRMELERİNİ İSTEYİP İNFAZ ETTİLER

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra, İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

NAAŞLARI ALIKONULDU

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı. Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü.

Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi. 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA: “DİRENİŞİN DOĞAL VE MEŞRU BİR YANIT OLDUĞUNU KANITLADILAR”

Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız iki Filistinliyi infaz etmesine tepki göstererek, bu durumun "işgalcilerin suçlu zihniyetini ortaya koyduğunu" belirtti.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de ellerini havaya kaldırarak silahsız olduklarını gösteren 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Cenin'de evlerinden hiçbir tehdit oluşturmadan çıkmış olmalarına rağmen, silahsız iki Filistinli genci soğukkanlılıkla infaz etmesi, Filistinlilerin kanını tüm insani hukuk ve normların dışında tutarak hiçe sayan işgalcilerin suçlu zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir" ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da başta kuzey bölgelerde olmak üzere İsrail'in yürüttüğü saldırıların, "direnişin doğal ve meşru bir yanıt olduğunu kanıtladığı" vurgulandı.

“İSRAİL'İN RESMİ POLİTİKASI HALİNE GELDİ”

Uluslararası toplum, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "İsrail'in resmi politikası haline gelen ve giderek artan saha infazlarının durdurulması için bir an önce harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in söz konusu infazları hiçbir caydırıcılık veya hesap verilebilirlik olmadan, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.