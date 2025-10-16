İsrail askerleri Greta’nın bavuluna hakaretler yazmış: "Bayrak bana değdiğinde tekme atıyorlardı"

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’nda alıkonulan iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail askerlerinin kendisine yönelik kötü muamele ve hakaretleri anlattı. Thunberg, “Bana yapılan, Filistinlilerin yaşadıklarının küçük bir yansıması” dedi.

Thunberg, ülkesi İsveç'te yayınlanan Aftonbladet gazetesine konuştu.

İsrail askerlerinin kendisine, "özel bayan için özel yer" diyerek kendisini bir köşeye fırlattıklarını söyleyen Greta, kendisine İsveççe "lilla whora" ve "whora Greta" diyerek hakaretler ettiklerini söyledi.

İsrail askerleri ayrıca Greta’nın bavuluna el konulduktan sonra hakaret içerikli yazılar yazıldı, erkek cinsel organı ve İsrail bayrağı da çizildi.

"Beş yaşındaki çocuklar gibiler" diyen Greta, kendisi ve maruz kaldığı işkenceler hakkında manşet haberler de istemediğini söyleyerek, "Bu benim ya da filo üyelerinin diğerleriyle ilgili değil. Şu anda binlerce Filistinli, yüzlercesi çocuk, yargılanmadan tutuluyor ve çoğunun muhtemelen işkenceye uğradığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Greta Thunberg, şunları söyledi:

"İsrail, tüm dünya izlerken, tanınmış, beyaz, İsveç pasaportlu birine böyle davranabiliyorsa, kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler yaptıklarını bir düşünün. Bizim yaşadıklarımız, Filistinlilerin deneyimlediklerinin küçük, çok küçük bir parçası. Hücrelerimizin duvarlarında, bizden önce orada bulunan Filistinli tutukluların oyduğu mesajları, kan lekeleriyle birlikte kurşun izlerini gördük.

"BAYRAK BANA DEĞDİĞİNDE TEKME ATIYORLARDI"

Bayrak bana değecek şekilde konmuştu. Her dalgalanıp bana değdiğinde 'Bayrağa dokunma!' diye bağırıyor ve tekme atıyorlardı. O halde otururken bir sürü gardiyan sıraya girip benimle selfie çekti.”

İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ile karşılaşmasını da anlatan Thunberg, şu ifadeleri kullandı.

"Ben-Gvir ve medya ekibi içeri girdi, çekim yapıyordu. ‘Seni bir terörist gibi çürüteceğim. Sen Hamas’sın. Teröristsin. Yahudi bebekleri öldürmek istiyorsun’ diye bağırıyordu. Ben ise olabildiğince sakin durup BM sözleşmelerini alıntıladım, İsrail’in dokunulmaz olmadığını ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini söyledim. Bunun kayda alındığını ve yayımlanacağını düşündüm ama hâlâ görmedim.”