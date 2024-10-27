Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 14:24
  • Giriş: 27.10.2024 14:24
  • Güncelleme: 27.10.2024 14:24
Kaynak: AA
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol