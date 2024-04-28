İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında iki çocuk, bir genç kızın yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.