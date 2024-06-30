İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.

Bu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.