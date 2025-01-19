İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da iki ayrı noktada 4'ü çocuk 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı bildirildi.

Filistinli aktivist Muhammed Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığını belirten Avad, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 14-15 yaşlarındaki 4 Filistinli çocuğun gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

Avad, çok sayıda Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade ederek, yaralanan çocukların hastanelere kaldırıldığı bilgisini verdi.