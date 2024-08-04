İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana 8 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soykırım savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ten beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 930'a yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin El Halil, Kalkilya, Tubas ve Kudüs kentlerinden olduğu aktarıldı.