İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı.

Ajans Haberleri 30.07.2024 23:31 Giriş: 30.07.2024 23:31

Güncelleme: 30.07.2024 23:31 Kaynak: AA

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